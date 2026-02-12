Tin mới Xem nhiều
Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh

Chiều 12/2, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ các đồng chí nguyên lãnh đaọ tỉnh Bạc Liêu (cũ): Dương Thành Trung, xã Vĩnh Hậu và Cao Anh Lộc, xã Hoà Bình.
Thắt chặt đại đoàn kết, hướng đến cực tăng trưởng mới

Thắt chặt đại đoàn kết, hướng đến cực tăng trưởng mới

Ngày 12/2, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau do Hoà thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau.
Lan toả nghĩa tình Xuân Bính Ngọ 2026

Lan toả nghĩa tình Xuân Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến thăm, chúc Tết và trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công tại các địa phương trong tỉnh; thể hiện sự quan tâm, tri ân và kịp thời động viên các gia đình đón xuân vui tươi, đầm ấm.
  • Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Trích đoạn cải lương
LỊCH PHÁT SÓNG
Thứ 2
09/02 Thứ 3
10/02 Thứ 4
11/02 Thứ 5
12/02 Thứ 6
13/02 Thứ 7
14/02 CN
15/02
00:00 Sống khỏe mỗi ngày: Những điều cần biết về lão thính
00:45 Phim tài liệu: Mùa xuân trở lại
01:15 Phim truyện Hàn Quốc: Mặt trái sự thật - Tập 16
02:00 Trích đoạn cải lương: Gánh cải trạng nguyên - Phần 2
03:25 Sách hay thay đổi cuộc đời: Bảo vật quốc gia
03:40 Khám phá phương Nam: Sen hồng Đồng Tháp
04:00 Phim truyện Việt Nam: Giọt nước của dòng sông - Tập 4
04:45 Từ những miền quê: Chuyện những làng hoa Đà Lạt
05:00 Khám phá thế giới: Vũ trụ bí ẩn - Tập 2
05:45 Nhìn ra tỉnh bạn: Dòng sông Phố Hội
06:00 Chuyển động ngày mới
06:25 Chương trình thiếu nhi: Đội cứu hộ biển xanh - Tập 7
06:45 Chuyên đề An ninh Cà Mau: Công an tỉnh Cà Mau mang Xuân yêu thương hướng về cơ sở
07:00 Thông tin cần biết
07:15 Nghệ thuật và Cuộc sống: Bức họa đồng quê
07:30 Phim tài liệu: Cà Mau quê tôi - Tập 4
08:00 Chương trình Khmer
08:30 Tài tử cải lương: Mùa xuân ơn Đảng
09:00 Phim truyện Việt Nam: Ra giêng anh cưới em - Tập 4
09:45 Ký sự: Sống nơi cửa sông - Tập 10
10:00 Chuyên đề Chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số: Vững an sinh cho đồng bào dân tộc
10:15 Cung đàn tri âm
10:45 Chân trời khoa học: Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học biển
11:15 Chương trình thiếu nhi: Gấu Ninja mồ côi bé nhỏ
11:30 Bản tin Thời sự
11:50 Bản tin Thể thao
11:55 Bản tin Thị trường
12:00 Thông tin cần biết
12:10 Phim truyện Singapore: Ảo ảnh hôn nhân - Tập 8
13:00 Chuyên đề Xây dựng Đảng: Mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất tại vùng đất Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Cà Mau
13:15 Chương trình Khmer
13:45 Trích đoạn cải lương: Bác Ba Phi gặp Xiển Bột
14:30 Bản tin Thời sự
14:50 Chương trình thiếu nhi: Học cách lái xe
15:00 Phim truyện Trung Quốc: Trường Ca Hành - Tập 12
15:45 Cung đàn tri âm
16:20 Văn học nghệ thuật: Nhạc sĩ của mùa xuân
16:45 Chuyên đề An ninh Cà Mau: Công an tỉnh Cà Mau mang Xuân yêu thương hướng về cơ sở
17:00 Tin đó đây
17:15 Phim truyện Hàn Quốc: Mặt trái sự thật - Tập 17
18:05 Chương trình thiếu nhi: Đội cứu hộ biển xanh - Tập 7
18:20 Thông tin cần biết
18:30 Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau
19:00 Tiếp chuyển Thời sự THVN (VTV)
19:45 Bản tin Thị trường
20:00 Phim truyện Trung Quốc: Trường Ca Hành - Tập 13
20:50 Phim truyện Việt Nam: Ra giêng anh cưới em - Tập 5
21:35 Chuyên đề Chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số: Vững an sinh cho đồng bào dân tộc
21:50 An toàn sống: Đũa ăn dùng một lần
Đang phát Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau
22:35 Chuyên đề Xây dựng Đảng: Mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất tại vùng đất Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Cà Mau
22:50 Tin đó đây
23:05 Phim truyện Singapore: Ảo ảnh hôn nhân - Tập 8
Hotline: 0939.923988
  • Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau
LỊCH PHÁT SÓNG
Thứ 2
09/02 Thứ 3
10/02 Thứ 4
11/02 Thứ 5
12/02 Thứ 6
13/02 Thứ 7
14/02 CN
15/02
00:00 Sống khỏe mỗi ngày: Những điều cần biết về lão thính
00:45 Phim tài liệu: Mùa xuân trở lại
01:15 Phim truyện Hàn Quốc: Mặt trái sự thật - Tập 16
02:00 Trích đoạn cải lương: Gánh cải trạng nguyên - Phần 2
03:25 Sách hay thay đổi cuộc đời: Bảo vật quốc gia
03:40 Khám phá phương Nam: Sen hồng Đồng Tháp
04:00 Phim truyện Việt Nam: Giọt nước của dòng sông - Tập 4
04:45 Từ những miền quê: Chuyện những làng hoa Đà Lạt
05:00 Khám phá thế giới: Vũ trụ bí ẩn - Tập 2
05:45 Nhìn ra tỉnh bạn: Dòng sông Phố Hội
06:00 Chuyển động ngày mới
06:25 Chương trình thiếu nhi: Đội cứu hộ biển xanh - Tập 7
06:45 Chuyên đề An ninh Cà Mau: Công an tỉnh Cà Mau mang Xuân yêu thương hướng về cơ sở
07:00 Thông tin cần biết
07:15 Nghệ thuật và Cuộc sống: Bức họa đồng quê
07:30 Phim tài liệu: Cà Mau quê tôi - Tập 4
08:00 Chương trình Khmer
08:30 Tài tử cải lương: Mùa xuân ơn Đảng
09:00 Phim truyện Việt Nam: Ra giêng anh cưới em - Tập 4
09:45 Ký sự: Sống nơi cửa sông - Tập 10
10:00 Chuyên đề Chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số: Vững an sinh cho đồng bào dân tộc
10:15 Cung đàn tri âm
10:45 Chân trời khoa học: Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học biển
11:15 Chương trình thiếu nhi: Gấu Ninja mồ côi bé nhỏ
11:30 Bản tin Thời sự
11:50 Bản tin Thể thao
11:55 Bản tin Thị trường
12:00 Thông tin cần biết
12:10 Phim truyện Singapore: Ảo ảnh hôn nhân - Tập 8
13:00 Chuyên đề Xây dựng Đảng: Mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất tại vùng đất Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Cà Mau
13:15 Chương trình Khmer
13:45 Trích đoạn cải lương: Bác Ba Phi gặp Xiển Bột
14:30 Bản tin Thời sự
14:50 Chương trình thiếu nhi: Học cách lái xe
15:00 Phim truyện Trung Quốc: Trường Ca Hành - Tập 12
15:45 Cung đàn tri âm
16:20 Văn học nghệ thuật: Nhạc sĩ của mùa xuân
16:45 Chuyên đề An ninh Cà Mau: Công an tỉnh Cà Mau mang Xuân yêu thương hướng về cơ sở
17:00 Tin đó đây
17:15 Phim truyện Hàn Quốc: Mặt trái sự thật - Tập 17
18:05 Chương trình thiếu nhi: Đội cứu hộ biển xanh - Tập 7
18:20 Thông tin cần biết
18:30 Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau
19:00 Tiếp chuyển Thời sự THVN (VTV)
19:45 Bản tin Thị trường
20:00 Phim truyện Trung Quốc: Trường Ca Hành - Tập 13
20:50 Phim truyện Việt Nam: Ra giêng anh cưới em - Tập 5
21:35 Chuyên đề Chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số: Vững an sinh cho đồng bào dân tộc
21:50 An toàn sống: Đũa ăn dùng một lần
Đang phát Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau
22:35 Chuyên đề Xây dựng Đảng: Mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất tại vùng đất Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Cà Mau
22:50 Tin đó đây
23:05 Phim truyện Singapore: Ảo ảnh hôn nhân - Tập 8
Media
CHUYÊN ĐỀ BHXH KỲ 2 THÁNG 1/2026
Bảo Hiểm Xã Hội

CHUYÊN ĐỀ BHXH KỲ 2 THÁNG 1/2026
CHUYÊN ĐỀ BHXH KỲ 1 - THÁNG 1/2026
Bảo Hiểm Xã Hội CHUYÊN ĐỀ BHXH KỲ 1 - THÁNG 1/2026
CHUYÊN ĐỀ BHXH KỲ 5 THÁNG 12
Bảo Hiểm Xã Hội CHUYÊN ĐỀ BHXH KỲ 5 THÁNG 12
Giữ màu xanh biển cả, vun bồi sinh kế bền vững
Thông tin pháp luật Giữ màu xanh biển cả, vun bồi sinh kế bền vững
Ánh sáng pháp lý cho người yếu thế
Trợ giúp pháp lý Ánh sáng pháp lý cho người yếu thế
CHUYÊN ĐỀ BHXH KỲ 4 THÁNG 12
Bảo Hiểm Xã Hội CHUYÊN ĐỀ BHXH KỲ 4 THÁNG 12

Podcast

Bác Ba Phi

Đối thoại chuyên đề

Văn học - Nghệ thuật

Nền tảng xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật

Ngày 12/2, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh do đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, gồm: Đoàn Cải lương Hương Tràm, Trung tâm Văn hoá tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Khmer.

Tăng tốc duy tu, nâng cấp đường bộ phục vụ Tết
Tăng tốc duy tu, nâng cấp đường bộ phục vụ Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau được nâng cấp, sửa chữa, khoác lên diện mạo mới. Không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, việc duy tu, bảo trì còn bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui xuân thông suốt.

Tết sẻ chia, vun đắp ước mơ học trò nghèo
Tết sẻ chia, vun đắp ước mơ học trò nghèo

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trong không khí rộn ràng đón xuân, nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai. Từ nhà trường, đoàn thể đến doanh nghiệp, mạnh thường quân, những phần quà Tết nghĩa tình đã kịp thời động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập.

Thăm, chúc Tết các đơn vị giữ gìn an ninh, chủ quyền biển đảo
Thăm, chúc Tết các đơn vị giữ gìn an ninh, chủ quyền biển đảo

Sáng 12/2, đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cái Cùng, Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Nhà Mát và Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.      

Rực rỡ hoa sao nhái, báo hiệu mùa xuân đang về
Rực rỡ hoa sao nhái, báo hiệu mùa xuân đang về

Những ngày cuối năm, phường Tân Thành, đô thị trung tâm của tỉnh Cà Mau, đang vào nhịp hối hả. Các công trình chỉnh trang được gấp rút hoàn thiện, tuyến đường lắp thêm đèn hoa rực rỡ, chợ đầu mối tấp nập người mua - bán. Giữa guồng quay tất bật ấy, một khoảng lặng dịu dàng kịp hé nở: cánh đồng hoa sao nhái hồng phấn tại khu Happy Home.

Hành trình chinh phục  trí tuệ nhân tạo
Hành trình chinh phục  trí tuệ nhân tạo

Bằng những ý tưởng nhỏ nơi học đường, nhiều học sinh THCS ở Cà Mau đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thông minh vào đời sống, mở ra cánh cửa mới trong kỷ nguyên số. Từ đây, những dự án lớn hơn sẽ có nền tảng để nảy mầm, thắp lên niềm hy vọng về thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo không ngừng.

Cua Cà Mau được xác lập kỷ lục Việt Nam
Cua Cà Mau được xác lập kỷ lục Việt Nam

Sáng 12/2, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức trao quyết định xác lập kỷ lục “Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam” cho Công ty TNHH Dư Thái Bình.

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia
Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

Theo học giả Campuchia - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua là một sự kiện vượt khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường và là bước ngoặt chiến lược mới.

'Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà từ việc làm'
'Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà từ việc làm'

Chính quyền hạnh phúc là chính quyền chủ động tìm đến dân chứ không đợi dân tìm đến, là nơi lấy sự hài lòng của Nhân dân làm đích đến và niềm hạnh phúc, sự an tâm của đội ngũ cán bộ làm động lực.

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới
Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Nghị quyết 57 đi vào thực tiễn
Nghị quyết 57 đi vào thực tiễn

Nghị quyết số 57 (NQ57) của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CÐS) quốc gia vạch ra tầm nhìn chiến lược cho tương lai đất nước và đang được hiện thực hoá bằng những việc làm cụ thể từ cơ sở. Tại Cà Mau, nghị quyết đi vào thực tiễn ruộng vườn, ao đầm, chuồng trại - nơi người dân trực tiếp biến “ý Ðảng” thành hiệu quả kinh tế, thành động lực phát triển bền vững.

Mọi người, mọi nhà đều có Tết
Mọi người, mọi nhà đều có Tết

“Trong những ngày tết Bính Ngọ 2026 cận kề, cũng là lúc bước vào cao điểm của nhiều hoạt động mừng Ðảng - mừng xuân. Trong đó, việc chăm lo, đảm bảo mọi người, nhà nhà đều có Tết trở thành truyền thống tốt đẹp, là nét đẹp văn hoá và trách nhiệm của các cấp, các ngành”, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khi trả lời phỏng vấn của Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Cà Mau.

Tết ấm áp từ nghĩa tình sẻ chia
Tết ấm áp từ nghĩa tình sẻ chia

Mỗi độ Tết đến, xuân về là lúc công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện. Những phần quà Tết được trao đi không chỉ góp phần san sẻ khó khăn về vật chất, mà còn gửi gắm yêu thương, là nhịp cầu nối dài tinh thần tương thân tương ái.

Thời sự
Cà Mau - Khăm Muồn tiếp tục thắt chặt đoàn kết, mở rộng hợp tác toàn diện

Cà Mau - Khăm Muồn tiếp tục thắt chặt đoàn kết, mở rộng hợp tác toàn diện

Thống nhất danh sách 18 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 127 ứng cử viên đại biểu HĐND

Thống nhất danh sách 18 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 127 ứng cử viên đại biểu HĐND

Thăm, chúc Tết các đơn vị quản lý rừng ngập mặn

Thăm, chúc Tết các đơn vị quản lý rừng ngập mặn

Giữ trọn nghĩa tình xuân mới

Giữ trọn nghĩa tình xuân mới

Tết sẻ chia, vun đắp ước mơ học trò nghèo

Tết sẻ chia, vun đắp ước mơ học trò nghèo

Chính trị
Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

'Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà từ việc làm'

'Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà từ việc làm'

Nghị quyết 57 đi vào thực tiễn

Nghị quyết 57 đi vào thực tiễn

Đổi mới cách học tập, quán triệt để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Đổi mới cách học tập, quán triệt để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng

Củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng
Cán bộ ngân hàng trong thời đại chuyển đổi số
Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông tin cần biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU THÔNG BÁO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU THÔNG BÁO
BIDV Cà Mau - Phòng giao dịch Đầm Dơi thông báo
Sở Y tế - Trung tâm Y tế khu vực Phước Long thông báo về việc mổ đục thuỷ tinh thể (cườm mắt) cho bệnh nhân
Tuyển tập Sách, tài liệu, ebook tiếng anh tại ebook-tienganh.com Tủ trưng bày bánh kinh doanh F&B thuê nhà nguyên căn tại Chothuenha.me Thuê nhà trọ giá rẻ với Phongtro123.comĐặt vé xe tết đoànTìm bất động sản chính chủ tại Bds123.vn Thuê chung cư tại Thuecanho123.com
MULTIMEDIA
Kinh tế
Tăng tốc duy tu, nâng cấp đường bộ phục vụ Tết

Tăng tốc duy tu, nâng cấp đường bộ phục vụ Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau được nâng cấp, sửa chữa, khoác lên diện mạo mới. Không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, việc duy tu, bảo trì còn bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui xuân thông suốt.
Cua Cà Mau được xác lập kỷ lục Việt Nam

Cua Cà Mau được xác lập kỷ lục Việt Nam

Tín dụng chính sách tiếp sức tăng trưởng

Tín dụng chính sách tiếp sức tăng trưởng

Ký kết hỗ trợ nông dân, phụ nữ tiếp cận vốn tín dụng

Ký kết hỗ trợ nông dân, phụ nữ tiếp cận vốn tín dụng

Cải cách hành chính
Nâng mức hài lòng của công dân với chính quyền

Nâng mức hài lòng của công dân với chính quyền

Tăng thẩm quyền cho toà án nhân dân cấp tỉnh

Tăng thẩm quyền cho toà án nhân dân cấp tỉnh

Phước Long phải phát triển tương xứng với vị thế trung tâm vùng Bắc Quốc lộ 1

Phước Long phải phát triển tương xứng với vị thế trung tâm vùng Bắc Quốc lộ 1

Nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Cà Mau đi đầu thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới

Cà Mau đi đầu thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới

Chuyển đổi số
Người dân dần quen với chi tiêu số

Người dân dần quen với chi tiêu số

Bước đi kỷ cương cho kỷ nguyên số

Bước đi kỷ cương cho kỷ nguyên số

Doanh nghiệp kết nối

Top 5 cửa hàng hoa tươi uy tín, thiết kế đẹp và dịch vụ chuyên nghiệp nhất hiện nay

Top 5 cửa hàng hoa tươi uy tín, thiết kế đẹp và dịch vụ chuyên nghiệp nhất hiện nay
Xây dựng kinh tế nông nghiệp hiện đại
Muốn con học tốt, học đúng? Phụ huynh thông minh chọn Gia sư The TutorX

Phóng sự - Ký sự

Rộn ràng Ngày hội Cua - Nâng tầm thương hiệu quốc gia

Rộn ràng Ngày hội Cua - Nâng tầm thương hiệu quốc gia
Phát triển kinh tế tư nhân - Khát vọng "hoá Gióng" - Bài cuối: Hành động để đổi mới, vươn xa 
Phát triển kinh tế tư nhân - Khát vọng "hoá Gióng" - Bài 3: Cơ hội vàng để kinh tế tư nhân cất cánh

Góc nhìn cuộc sống

Lợi dụng lòng tin để trục lợi

Lợi dụng lòng tin để trục lợi
Vững tin vào chủ trương tinh gọn
Nỗi buồn… thần tượng

PHÓNG SỰ ẢNH
Rộn ràng công trường cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi

Rộn ràng công trường cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi
Sắc xanh bờ biển Tây

Sắc xanh bờ biển Tây
Hiệu quả mô hình nuôi ốc bươu đen

Hiệu quả mô hình nuôi ốc bươu đen
Sản vật quý của U Minh Hạ

Sản vật quý của U Minh Hạ
Tiếp nối hào khí cách mạng, xây dựng Cà Mau giàu đẹp

Tiếp nối hào khí cách mạng, xây dựng Cà Mau giàu đẹp
Xã hội
Tết ấm áp từ nghĩa tình sẻ chia

Tết ấm áp từ nghĩa tình sẻ chia

Lao động - việc làm
Văn hóa - Nghệ thuật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Pháp luật
Mở rộng đối tượng hưu trí xã hội - Niềm vui người cao tuổi

Mở rộng đối tượng hưu trí xã hội - Niềm vui người cao tuổi

Hiểu pháp luật, đón Tết an toàn

Hiểu pháp luật, đón Tết an toàn

Công bố đường dây nóng để người dân phản ánh cảnh sát giao thông có biểu hiện tiêu cực

Công bố đường dây nóng để người dân phản ánh cảnh sát giao thông có biểu hiện tiêu cực

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Cưỡng chế giải toả chợ đêm trái phép

Cưỡng chế giải toả chợ đêm trái phép

ĐỌC BÁO IN ONLINE EPAPER

Giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ sinh kế - Ðiểm tựa thoát nghèo

Hỗ trợ sinh kế - Ðiểm tựa thoát nghèo
Khiếm khuyết không ngăn được chí làm giàu
Giúp dân thoát nghèo bền vững

An toàn giao thông

Công bố đường dây nóng để người dân phản ánh cảnh sát giao thông có biểu hiện tiêu cực

Công bố đường dây nóng để người dân phản ánh cảnh sát giao thông có biểu hiện tiêu cực
2 mô tô chạy cùng chiều va chạm, 1 người tử vong tại chỗ
Giao thông thuỷ an toàn, phục vụ Nhân dân đi lại dịp Tết
Hơn 300 sinh viên tham gia tập huấn “Lái xe an toàn” năm 2026
Tổ chức lại các nút giao thông, giảm ùn tắc giờ cao điểm
Du lịch - Thể thao
Rực rỡ hoa sao nhái, báo hiệu mùa xuân đang về

Rực rỡ hoa sao nhái, báo hiệu mùa xuân đang về

Nhịp sống trẻ
Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Ngày hội của những tiếng hót hay

Ngày hội của những tiếng hót hay

Hội nhập - phát triển
Thu hút vốn FDI cho các tỉnh ÐBSCL sau hợp nhất: Nhu cầu bức thiết cho tăng trưởng nhanh

Thu hút vốn FDI cho các tỉnh ÐBSCL sau hợp nhất: Nhu cầu bức thiết cho tăng trưởng nhanh

Các tỉnh ĐBSCL sau hợp nhất: Cần tái cấu trúc sản phẩm du lịch 

Các tỉnh ĐBSCL sau hợp nhất: Cần tái cấu trúc sản phẩm du lịch 

Chọn thuỷ sản làm khâu đột phá

Chọn thuỷ sản làm khâu đột phá

“Chắp cánh” hạt gạo đất Chín Rồng

“Chắp cánh” hạt gạo đất Chín Rồng

Nghị quyết 68 tạo “đường băng” để doanh nghiệp bứt phá

Nghị quyết 68 tạo “đường băng” để doanh nghiệp bứt phá

Quốc phòng - an ninh
Siết chặt tuần tra, quyết liệt trấn áp trộm cắp dịp Tết

Siết chặt tuần tra, quyết liệt trấn áp trộm cắp dịp Tết

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng, Công an tỉnh Cà Mau, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở, đồng loạt ra quân tuần tra ban đêm, tập trung đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.
Thiết thực phong trào thi đua “Ba nhất”

Thiết thực phong trào thi đua “Ba nhất”

Siết chặt phòng, chống khai thác huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản

Siết chặt phòng, chống khai thác huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản

Mang xuân ấm đến vùng biển

Mang xuân ấm đến vùng biển

Phòng chống thiên tai

Cấp bách đảm bảo an toàn trên biển

Cấp bách đảm bảo an toàn trên biển
Phát triển rừng ngập mặn giảm rủi ro thiên tai
Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ hộ dân bị lốc xoáy ở xã Đất Mũi