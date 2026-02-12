Tăng tốc duy tu, nâng cấp đường bộ phục vụ Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau được nâng cấp, sửa chữa, khoác lên diện mạo mới. Không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, việc duy tu, bảo trì còn bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui xuân thông suốt.