Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh
Chiều 12/2, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ các đồng chí nguyên lãnh đaọ tỉnh Bạc Liêu (cũ): Dương Thành Trung, xã Vĩnh Hậu và Cao Anh Lộc, xã Hoà Bình.
Thắt chặt đại đoàn kết, hướng đến cực tăng trưởng mới
Ngày 12/2, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau do Hoà thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau.
Lan toả nghĩa tình Xuân Bính Ngọ 2026
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến thăm, chúc Tết và trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công tại các địa phương trong tỉnh; thể hiện sự quan tâm, tri ân và kịp thời động viên các gia đình đón xuân vui tươi, đầm ấm.
Ngày 12/2, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh do đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, gồm: Đoàn Cải lương Hương Tràm, Trung tâm Văn hoá tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Khmer.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau được nâng cấp, sửa chữa, khoác lên diện mạo mới. Không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, việc duy tu, bảo trì còn bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui xuân thông suốt.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, trong không khí rộn ràng đón xuân, nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai. Từ nhà trường, đoàn thể đến doanh nghiệp, mạnh thường quân, những phần quà Tết nghĩa tình đã kịp thời động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập.
Sáng 12/2, đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cái Cùng, Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Nhà Mát và Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Những ngày cuối năm, phường Tân Thành, đô thị trung tâm của tỉnh Cà Mau, đang vào nhịp hối hả. Các công trình chỉnh trang được gấp rút hoàn thiện, tuyến đường lắp thêm đèn hoa rực rỡ, chợ đầu mối tấp nập người mua - bán. Giữa guồng quay tất bật ấy, một khoảng lặng dịu dàng kịp hé nở: cánh đồng hoa sao nhái hồng phấn tại khu Happy Home.
Bằng những ý tưởng nhỏ nơi học đường, nhiều học sinh THCS ở Cà Mau đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thông minh vào đời sống, mở ra cánh cửa mới trong kỷ nguyên số. Từ đây, những dự án lớn hơn sẽ có nền tảng để nảy mầm, thắp lên niềm hy vọng về thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo không ngừng.
Sáng 12/2, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức trao quyết định xác lập kỷ lục “Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam” cho Công ty TNHH Dư Thái Bình.
Theo học giả Campuchia - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua là một sự kiện vượt khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường và là bước ngoặt chiến lược mới.
Chính quyền hạnh phúc là chính quyền chủ động tìm đến dân chứ không đợi dân tìm đến, là nơi lấy sự hài lòng của Nhân dân làm đích đến và niềm hạnh phúc, sự an tâm của đội ngũ cán bộ làm động lực.
Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.
Nghị quyết số 57 (NQ57) của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CÐS) quốc gia vạch ra tầm nhìn chiến lược cho tương lai đất nước và đang được hiện thực hoá bằng những việc làm cụ thể từ cơ sở. Tại Cà Mau, nghị quyết đi vào thực tiễn ruộng vườn, ao đầm, chuồng trại - nơi người dân trực tiếp biến “ý Ðảng” thành hiệu quả kinh tế, thành động lực phát triển bền vững.
“Trong những ngày tết Bính Ngọ 2026 cận kề, cũng là lúc bước vào cao điểm của nhiều hoạt động mừng Ðảng - mừng xuân. Trong đó, việc chăm lo, đảm bảo mọi người, nhà nhà đều có Tết trở thành truyền thống tốt đẹp, là nét đẹp văn hoá và trách nhiệm của các cấp, các ngành”, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khi trả lời phỏng vấn của Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Cà Mau.
Mỗi độ Tết đến, xuân về là lúc công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện. Những phần quà Tết được trao đi không chỉ góp phần san sẻ khó khăn về vật chất, mà còn gửi gắm yêu thương, là nhịp cầu nối dài tinh thần tương thân tương ái.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau được nâng cấp, sửa chữa, khoác lên diện mạo mới. Không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, việc duy tu, bảo trì còn bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui xuân thông suốt.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng, Công an tỉnh Cà Mau, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở, đồng loạt ra quân tuần tra ban đêm, tập trung đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.